Власти: 2-й этап благоустройства парка Гагарина «будет запускаться в две очереди»

Продолжение благоустройства парка им. Юрия Гагарина в Калининграде власти планируют провести в два этапа. Первые объекты должны быть готовы к 80-летию Калининградской области. Об этом рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Максим Федосеев на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов.

«У нас объект отторгован, срок выполнения работ — до середины 2027 года. Сейчас мы оплатили аванс. Подрядчик активно приступил к выполнению работ. Парк будет запускаться в две очереди. Первую очередь мы планируем к 80-летию Калининградской области. Это входная группа и то, что рядом с ней. И вторую уже спокойно закончим в сроках контракта», — сказал Федосеев.

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

На обустройство детской площадки ранее было выделено 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. Официальное открытие комплекса состоялось в начале февраля этого года. Средства на продолжение благоустройства намерены осваивать в течение 2026 и 2027 годов.

Во время торгов на продолжение благоустройства территории парка им. Юрия Гагарина цену удалось снизить на 7,5% — 30,8 млн рублей. Компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 380,3 млн рублей при начальной стоимости 411,1 млн. Подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства парка в октябре 2025 года.

Предполагается, что в парке появится новая сцена для проведения концертов и представлений, а также хозяйственный двор с навесом для нужд паркового хозяйства. Также подрядчик должен установить стенды с информацией о парке и его истории, скамейки для отдыха, инсталляции и игровые площадки.

В перечне необходимых работ демонтаж покрытий и малых архитектурных форм, снос зелёных насаждений, устройство покрытий, дорожек на винтовых сваях и ступенчатых конструкций, монтаж наружного освещения, устройство павильона «Звёздное небо», сцены, навеса, установка навигационных и информационных стендов, скамеек различных видов, инсталляции покорителей космоса с подсветкой, площадок для дрессировки собак, воркаута, мини-футбола и универсальной, столов для игры в шашки, контейнерной площадки, велопарковок, экспозиций «Космические науки» и «Локатор». Планируется также входная группа с ограждением из лиственницы.

Посадить взамен вырубленных деревьев необходимо красный кедр, пихты, сосны, боярышник, магнолию, рябину, можжевельник, смородину, виноград, сирень и другие породы деревьев и кустарников.