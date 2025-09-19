Цену на продолжение благоустройства парка Гагарина сбили на торгах на 30,8 млн

Во время торгов на продолжение благоустройства территории парка им. Юрия Гагарина в Калининграде цену удалось снизить на 7,5% — 30,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Участие в аукционе приняли три компании. Победителем, как сообщили в Telegram-канале Дирекции ландшафтных парков, стало ООО «Техстрой Проект». Компания готова выполнить работы за 380,3 млн рублей при начальной стоимости 411,1 млн.

«До подписания договора подрядчику предстоит представить независимую банковскую гарантию и договор банковского сопровождения. Компания работает в Калининграде с 2011 года в сфере архитектуры, инженерных изысканий и технического консультирования. В конце прошлого года ею же проводился монтаж детской площадки в парке имени Ю. Гагарина», — отметили в дирекции.

Контракт необходимо исполнить за 632 дня, приступив к работам сразу после его заключения. На благоустройство отводится 587 дней. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на пять лет.

В числе прочего подрядчик должен выполнить устройство временных ограждений строительной площадки, оставив доступ на существующую детскую площадку. До начала производства работ необходимо также обеспечить 24-часовое онлайн-наблюдение с трансляцией в интернете и предоставить доступ к ней заказчику. Углы обзора камер видеонаблюдения должны обеспечить полный охват площадки выполнения благоустройства.

В перечне необходимых работ демонтаж покрытий и малых архитектурных форм, снос зелёных насаждений, устройство покрытий, дорожек на винтовых сваях и ступенчатых конструкций, монтаж наружного освещения, устройство павильона «Звёздное небо», сцены, навеса, установка навигационных и информационных стендов, скамеек различных видов, инсталляции покорителей космоса с подсветкой, площадок для дрессировки собак, воркаута, мини-футбола и универсальной, столов для игры в шашки, контейнерной площадки, велопарковок, экспозиций «Космические науки» и «Локатор». Планируется также входная группа с ограждением из лиственницы.

Посадить взамен вырубленных деревьев необходимо красный кедр, пихты, сосны, боярышник, магнолию, рябину, можжевельник, смородину, виноград, сирень и другие породы деревьев и кустарников.

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

На обустройство детской площадки ранее было выделено 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. Официальное открытие комплекса состоялось в начале февраля этого года. Средства на продолжение благоустройства намерены осваивать в течение 2026 и 2027 годов.