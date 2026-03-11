До +17°C и кратковременные дожди: погода в Калининградской области 11 марта

В среду, 11 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха днём +16°С, ночью столбик термометра местами опустится до +5°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: +1.4°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 29 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +11°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье +3°С. На остальной территории региона днём +14...16°С, ночью +1...+2°С. В течение суток возможны небольшие дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Облака появятся лишь к вечеру. Утром температура воздуха достигнет отметки +1,8°С, днём потеплеет до +16,2°С, вечером похолодает до +10,9°С. Влажность — до 92%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Вечером местами небольшой дождь. Ветер южный 1-6 м/с. Температура воздуха днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром воздух на территории региона прогреется до +2...+9°C, будет малооблачно и без осадков. Днём в Калининграде и области +13...+16°C (на юге региона местами до +17°C), у морского побережья +9...+13°C (на Куршской и Балтийской косе +6...+10°C), ясно/ малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистые облака). Вечером +6...+9°C, переменная облачность, местами не исключены кратковременные дожди. Ветер в течение суток преимущественно юго-западный, слабый/ умеренный (2-7 м/с), атмосферное давление будет понижаться с 761 до 760 мм рт. ст.