На ул. Рокоссовского в Калининграде планируют построить новый спортивный центр с универсальным игровым залом. Постановление об осуществлении капитальных вложений опубликовано на сайте горадминистрации.

Инициатор строительства — комитет по социальной политике администрации. Способ финансового обеспечения капитальных вложений — субсидия МБУ «Управление капитального строительства». Мощность объекта, как ожидается, составит 80 посещений в смену. Указанные годы реализации проекта — 2027-2030-й.

Предполагаемая стоимость строительства в ценах соответствующих лет — 656 558 000 рублей. На проектно-изыскательские работы планируют потратить порядка 25 млн рублей.