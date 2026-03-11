Компания Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Компания Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ

Американская компания Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для смарт-часов, компьютеров, телефонов, а также тренажёров и оборудования для фитнеса, пишет ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака Connect to Apple Watch подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 5 марта 2026 года из США. Товарный знак планируют зарегистрировать по трём классам (№ 9, 10, 28) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят компьютеры, телефоны, смарт-часы, электронные книги, медицинская аппаратура, игрушки, игры, тренажёры и оборудование для фитнеса.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен.

В 2022 году Apple объявила о приостановке продаж своей продукции в России.

