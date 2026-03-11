Здание больницы № 3 планируют обследовать на возможность установки лифта

Здание больницы № 3 планируют обследовать на возможность установки лифта
Изображение: скриншот «Яндекс Панорам» (2024 г.)
Все новости по теме: Госзакупки

Здание городской больницы № 3 в Калининграде планируют комплексно обследовать, чтобы оценить возможность установки лифтового оборудования для перемещения лежачих пациентов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Обследование необходимо провести по адресу: ул. Ушакова, д.9. В здании довоенной постройки три этажа, есть подвал. Общая площадь больницы — 3260 м². Работы необходимо выполнить за 150 дней.

Участие в аукционе принимали 24 компании. Победитель торгов согласился выполнить работы за 395 тысяч рублей при начальной цене 1 947 400 рублей. Название компании на момент подготовки материала на сайте указано не было.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter