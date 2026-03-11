Здание больницы № 3 планируют обследовать на возможность установки лифта

Здание городской больницы № 3 в Калининграде планируют комплексно обследовать, чтобы оценить возможность установки лифтового оборудования для перемещения лежачих пациентов. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Обследование необходимо провести по адресу: ул. Ушакова, д.9. В здании довоенной постройки три этажа, есть подвал. Общая площадь больницы — 3260 м². Работы необходимо выполнить за 150 дней.

Участие в аукционе принимали 24 компании. Победитель торгов согласился выполнить работы за 395 тысяч рублей при начальной цене 1 947 400 рублей. Название компании на момент подготовки материала на сайте указано не было.