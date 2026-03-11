Эпидемиолог: клещевой энцефалит в области долго не диагностировали

Эпидемиолог: клещевой энцефалит в области долго не диагностировали

Клещевой энцефалит существовал в Калининградской области и раньше, однако долгое время его просто не диагностировали. Об этом на пресс-конференции в ТАСС Калининград рассказала врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Ирина Ташкинова.

По ее словам, еще около 25 лет назад проблема фактически не обсуждалась.

«Я не ошибусь, если скажу лет 25 назад, вообще проблема клещевого энцефалита на нашей территории не обсуждалась в принципе. Его как бы не было», — сказала специалист.

Ситуация изменилась после проведения исследований сывороток крови жителей региона.

«И мы сначала регистрировали один-два случая в год, вот прямо такие стертые клинические формы, еле-еле похожие на что-то вот, что описывается в клинике клещевого энцефалита. И вы посмотрите, в динамике процесса мы имеем уже более выраженные клинические формы. И статистика, с одного-двух случаев в год или за два года, она ушла в 16-25. Вот для этого мы работаем, прежде всего, для населения, чтобы показать, что да, проблема есть, ее нужно решать через принимаемое лично решение. А в данном случае мы идем уже на вакцинопрофилактику, говорим о том, что она нужна», — пояснила Ташкинова.

По данным исследований центра, около 30% обследованных жителей имели иммуноглобулины к вирусу клещевого энцефалита, что свидетельствует о контакте с инфекцией.

Специалист подчеркнула, что именно расширение диагностики позволило выявить реальное распространение заболевания и перейти к системной вакцинации населения.

