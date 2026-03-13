Власти Калининграда признали, что город недостаточно прикрыт пожарными депо

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Калининград недостаточно прикрыт пожарными депо. К такому выводу пришла глава администрации города Елена Дятлова, поделившись этой мыслью с журналистами вол время рабочего выезда в четверг, 12 марта.

«У нас есть такие места в Калининграде, которые не прикрыты пожарными депо, — сообщила чиновница. — Сейчас мы передали земельный участок под проектирование и строительство депо в поселке Александра Космодемьянского. А следующее пожарное депо должно появиться на улице Украинской».

При этом глава отметила, что депо уже есть в Генплане, при этом продолжение улицы Согласия в сторону будущего депо пока не внесено в бюджет, так как «у города другие приоритеты».

«Нужно запуститься с Советским проспектом, нужно сделать Аллею Смелых и улицу Киевскую. Проектировать нужно тогда, когда ты понимаешь, что будет следующим в части финансирования строительно-монтажных работ», — добавила Дятлова.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года появилась информация о поиске подрядчика для разработки проектной и рабочей документации для пожарного депо на улице Спасателей в поселке Александра Космодемьянского.

Предполагается, что депо будет рассчитано на четыре машино-выезда. Здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:6567. На разработку проекта выделили 33 788 575 рублей.

