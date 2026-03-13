Власти предусматривают 700 млн на мусорные полигоны, выкуп земли и реку Свобода

Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия
Правительство Калининградской области увеличивает финансирование государственной программы «Окружающая среда» на 700 млн руб., сообщил на заседании комитета по сельскому хозяйству Заксобрания министр финансов Виктор Порембский. По его словам, средства будут направлены на полигоны, изъятие земли и охрану водных объектов.

«Значительное увеличение по государственной программе „Окружающая среда“ — более 700 млн руб. Выделю три позиции. Это мероприятия по обращению с отходами — 474 млн руб. Они затрагивают три полигона — Жаворонково, Ельники и финансирование расходов в рамках концессии по Корнево- 2», — рассказал министр.

Также, по его словам, 210 млн рублей предусматривается на изъятие земли в парке Суздальский под создание особо охраняемой природной территории. Также 23 млн рублей — это дополнительные расходы на осуществление мер по охране водных объектов. Как пояснил министр, речь идет о разработке проектно-сметной документации для реки Свобода.

Поправки в закон о бюджете 2026 года предполагается направить в Заксобрание в ближайшее время.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

