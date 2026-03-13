Власти предусматривают 700 млн на мусорные полигоны, выкуп земли и реку Свобода

Правительство Калининградской области увеличивает финансирование государственной программы «Окружающая среда» на 700 млн руб., сообщил на заседании комитета по сельскому хозяйству Заксобрания министр финансов Виктор Порембский. По его словам, средства будут направлены на полигоны, изъятие земли и охрану водных объектов.

«Значительное увеличение по государственной программе „Окружающая среда“ — более 700 млн руб. Выделю три позиции. Это мероприятия по обращению с отходами — 474 млн руб. Они затрагивают три полигона — Жаворонково, Ельники и финансирование расходов в рамках концессии по Корнево- 2», — рассказал министр.

Также, по его словам, 210 млн рублей предусматривается на изъятие земли в парке Суздальский под создание особо охраняемой природной территории. Также 23 млн рублей — это дополнительные расходы на осуществление мер по охране водных объектов. Как пояснил министр, речь идет о разработке проектно-сметной документации для реки Свобода.

Поправки в закон о бюджете 2026 года предполагается направить в Заксобрание в ближайшее время.