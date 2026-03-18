Директор ЕСОО: строить мусоросортировочный завод в Корнево будет область

Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия
Строить мусоросортировочный завод в поселке Корнево Багратионовского района будет Калининградская область. С прежним инвестором минприроды в настоящее время судится. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» сообщил руководитель «ЕСОО» Виталий Руткаускас.

Возводить объект мощностью 350 тысяч тонн отходов в год регион планирует своими силами. Скорее всего, это будет денежный займ, предположил руководитель «ЕСОО».

Ранее строительство мусоросортировочного комплекса с площадкой компостирования и полигоном ТКО вблизи пос. Корнево планировалось реализовать в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2019 году. В октября 2024 года правительство Калининградской области выдало разрешение на строительство полигона компании «Сибинвестрой». В декабре 2025 года минприроды сообщило о расторжении договора с инвестором. Позже стало известно, что региональные власти планируют через суд взыскать с концессионера почти 3 млрд руб.

В 2026 году правительство Калининградской области увеличивает финансирование государственной программы «Окружающая среда», закладывая на мероприятия по обращению с отходами 474 млн руб. Они затрагивают три полигона — Жаворонково, Ельники и финансирование расходов в рамках концессии по Корнево- 2, рассказал министр финансов Виктор Порембский на заседании комитета по сельскому хозяйству Заксобрания 13 марта.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

