Директор ЕСОО: строить мусоросортировочный завод в Корнево будет область

Строить мусоросортировочный завод в поселке Корнево Багратионовского района будет Калининградская область. С прежним инвестором минприроды в настоящее время судится. Об этом в интервью радио «Балтик Плюс» сообщил руководитель «ЕСОО» Виталий Руткаускас.

Возводить объект мощностью 350 тысяч тонн отходов в год регион планирует своими силами. Скорее всего, это будет денежный займ, предположил руководитель «ЕСОО».

Ранее строительство мусоросортировочного комплекса с площадкой компостирования и полигоном ТКО вблизи пос. Корнево планировалось реализовать в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2019 году. В октября 2024 года правительство Калининградской области выдало разрешение на строительство полигона компании «Сибинвестрой». В декабре 2025 года минприроды сообщило о расторжении договора с инвестором. Позже стало известно, что региональные власти планируют через суд взыскать с концессионера почти 3 млрд руб.