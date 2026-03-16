Власти: проектирование парковки на ул. Челюскинской выходит на финишную прямую

Разработка проекта парковки на ул. Челюскинской, 36 в Калининграде подходит к концу. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Проект призван повысить комфорт жителей района, а также решить актуальную проблему нехватки парковочных мест. В рамках проекта предусмотрено создание 112 машиномест — этого достаточно для удовлетворения текущего спроса на парковку в районе. Расчётная площадь асфальтового покрытия парковки составит 4590 кв. м, при этом размещение автомобилей будет организовано с соблюдением всех действующих норм безопасности и градостроительных регламентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано озеленение участка площадью 294 кв. м — в рамках благоустройства зелёной зоны необходимо высадить 68 деревьев. Важной частью проекта является обустройство тротуаров общей площадью 750 кв. м. Для повышения безопасности жителей пешеходные зоны планируют чётко отделить от парковочной территории.

На текущий момент ведётся работа по привлечению финансирования, необходимого для реализации проекта, добавили в пресс-службе.

Там также напомнили о том, что сама ул. Челюскинская находится в процессе комплексного ремонта. Подрядная организация выполняет реконструкцию участка улицы от дома № 22 до ул. Ижорской. Объём финансирования работ составляет 200 млн рублей.