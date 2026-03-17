КС рассматривает жалобу администрации Калининграда об очистке федеральных водоемов

Конституционный суд (КС) РФ рассмотрит жалобу администрации Калининграда на положения законов, обязывающих муниципалитеты убирать мусор с водных объектов. На практике это позволяет возлагать на органы местного самоуправления обязанность по очистке акваторий, находящихся в федеральной собственности, без выделения необходимых средств. Это следует из жалобы, принятой КС к рассмотрению, передает ТАСС.

В 2022 году администрация города Калининграда заключила соглашения с муниципальным казенным учреждением о поддержании чистоты на нескольких водоемах, используемых для отдыха. В феврале 2023 года природоохранный прокурор вынес представление администрации Калининграда, потребовав устранить нарушения в сфере охраны водных объектов, выраженные в неосуществлении уборки бытового мусора с акваторий ряда водоемов.

Заявителю удалось обжаловать это представление в суде, указав, что водные объекты не находятся в муниципальной собственности, а решения об их предоставлении в пользование не принимались. Суд установил отсутствие обязанности администрации по уборке этих водоемов. Однако апелляционная инстанция впоследствии отменила данное решение, исходя из того, что очистка акваторий не относится к государственным полномочиям. Именно поэтому органы местного самоуправления обязаны убирать водные объекты в границах своих образований независимо от формы собственности. Вышестоящие суды поддержали это решение.

В своей жалобе в КС РФ администрация Калининграда указывает, что оспариваемые положения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федерального закона «Об отходах производства и потребления» противоречат нескольким статьям Конституции РФ.

«Администрация считает, что они позволяют возлагать на орган местного самоуправления обязанность по уборке от мусора акваторий водных объектов, не находящихся в собственности муниципального образования, и без предоставления необходимых для осуществления такой уборки материально-финансовых средств», — говорится в жалобе.