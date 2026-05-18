В Калининградской области объявили повторный конкурс на туристические гранты

Министерство по культуре и туризму Калининградской области объявило повторные конкурсные отборы на предоставление грантов для проектов в сфере туризма. Об этом сообщил министр Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Гранты в форме субсидий из областного бюджета смогут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели. Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Конкурс проводится по трем направлениям: создание объектов кемпинг-размещения, развитие национальных туристических маршрутов, а также приобретение туристического оборудования и развитие доступной туристической среды.

Прием заявок продлится до 7 июня 2026 года. Все проекты должны быть реализованы до конца года.

Одним из обязательных условий участия остается софинансирование не менее 50% стоимости проекта за счет собственных или привлеченных средств. Дополнительные баллы получат проекты, которые планируется реализовать в восточной и центральной частях Калининградской области.

Как ранее сообщал Андрей Ермак, в 2026 году на поддержку туристической инфраструктуры планировалось направить около 149 млн рублей грантовых средств. Деньги предусмотрены в том числе на создание кемпингов и глэмпингов, развитие национальных маршрутов и закупку оборудования.

При этом в 2025 году часть средств, выделенных на поддержку турсферы, осталась невостребованной. По словам министра, власти тогда пять раз проводили конкурсные отборы, однако часть предпринимателей не смогла принять участие из-за проблем с оформлением земельных участков или отсутствия необходимого софинансирования.

Ермак также отмечал, что в прошлом году с помощью грантов и субсидий удалось поддержать 33 туристических проекта.

