Эксперт: максимальная пенсия у учителей в России не превысит 49 тыс. рублей

Максимальная пенсия у учителей в России в 2026 году может составить почти 49 тыс. рублей, с учетом северных надбавок. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35-38 лет (с учетом работы на 1,5-1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 руб. в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 руб. в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 руб.», — сказал Сафонов.

По его словам, при зарплате около 31 тыс. рублей за 35-38 лет получится накопить примерно 55-60 пенсионных баллов. В таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, Приморский край, Москва, средний размер зарплаты учителей варьируется в пределах 130 тыс. — 150 тыс. рублей в месяц. Соответственно, средний индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за 35-38 лет составит около 240-260 баллов.



