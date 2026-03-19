В Пионерском заказывают мурал с изображением космонавта Леонова

Все новости по теме: Госзакупки
В Пионерском планируют создать мурал с изображением космонавта Алексея Леонова. Соответствующая информация размещёна на портале госзакупок.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Заказчик» Пионерского городского округа. Начальная стоимость работ составляет 1,5 млн рублей. Закупку у единственного поставщика провели 19 марта, подрядчик не указан. 

Согласно документации, художественный объект появится на фасаде здания по улице Портовой, 1Е. Мурал планируется разместить на боковой стене здания, его площадь составит около 30 квадратных метров.

Работы включают разработку эскиза, его согласование и последующее нанесение изображения. Завершить проект подрядчик должен не позднее 30 апреля 2026 года.

Как указано в техническом задании, роспись будет выполнена акриловыми красками и аэрозольными материалами с учётом погодных условий прибрежной зоны.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter