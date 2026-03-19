В Пионерском заказывают мурал с изображением космонавта Леонова

В Пионерском планируют создать мурал с изображением космонавта Алексея Леонова. Соответствующая информация размещёна на портале госзакупок.



Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Заказчик» Пионерского городского округа. Начальная стоимость работ составляет 1,5 млн рублей. Закупку у единственного поставщика провели 19 марта, подрядчик не указан.

Согласно документации, художественный объект появится на фасаде здания по улице Портовой, 1Е. Мурал планируется разместить на боковой стене здания, его площадь составит около 30 квадратных метров.

Работы включают разработку эскиза, его согласование и последующее нанесение изображения. Завершить проект подрядчик должен не позднее 30 апреля 2026 года.

Как указано в техническом задании, роспись будет выполнена акриловыми красками и аэрозольными материалами с учётом погодных условий прибрежной зоны.