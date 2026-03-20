Горвласти сообщили об устранении коммунальной аварии на ул. Вагнера

«Калининградтеплосеть» ночью 20 марта устранила коммунальную аварию на ул. Вагнера в Калининграде. Сварочные работы они завершили в 2:30, после чего приступили к подаче тепла. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

Теплоснабжение во все дома и социальные объекты, которые попали в зону отключения, возобновилось. Теперь специалистам до конца марта необходимо наблюдать за состоянием этой центральной магистрали, чтобы убедиться в ее исправности. «Только после этого можно будет приступить к восстановлению благоустройства. Для обеспечении безопасности все это время зона раскопок будет огорожена», — добавила сити-менеджер.

О том, что на Московском проспекте наблюдаются последствия коммунальной аварии, «Новому Калининграду» ранее сообщили очевидцы. В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения в этом районе (Галицкого, Вагнера, Житомирская, Больничная, Ген. Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольская, Барнаульская, Звездная, Московский пр-т и др.).