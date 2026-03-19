Дятлова сообщила подробности коммунальной аварии на ул. Вагнера (фото) (видео)

Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

На ул. Вагнера в Калининграде произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе. О подробностях ЧП рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения в этом районе (Галицкого, Вагнера, Житомирская, Больничная, Ген. Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольская, Барнаульская, Звездная, Московский пр-т и др.). Бригада специалистов „Калининградтеплосети“ уже на месте, территория вокруг места аварии оцеплена», — говорится в сообщении.

Коммунальщики, по словам Дятловой, делают всё возможное, чтобы ликвидировать причину ЧП. «Вероятнее всего завершать работы придётся уже ночью. Ситуацию держу на контроле», — добавила сити-менеджер.

О том, что на Московском проспекте наблюдаются последствия коммунальной аварии, «Новому Калининграду» ранее сообщили очевидцы.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

