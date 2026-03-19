Дятлова сообщила подробности коммунальной аварии на ул. Вагнера (фото) (видео)

На ул. Вагнера в Калининграде произошла коммунальная авария на магистральном трубопроводе. О подробностях ЧП рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«В зону отключения горячей воды попали 46 многоквартирных домов, 12 соцобъектов и 33 объекта иного назначения в этом районе (Галицкого, Вагнера, Житомирская, Больничная, Ген. Буткова, Маршала Баграмяна, Мариупольская, Барнаульская, Звездная, Московский пр-т и др.). Бригада специалистов „Калининградтеплосети“ уже на месте, территория вокруг места аварии оцеплена», — говорится в сообщении.

Коммунальщики, по словам Дятловой, делают всё возможное, чтобы ликвидировать причину ЧП. «Вероятнее всего завершать работы придётся уже ночью. Ситуацию держу на контроле», — добавила сити-менеджер.

О том, что на Московском проспекте наблюдаются последствия коммунальной аварии, «Новому Калининграду» ранее сообщили очевидцы.