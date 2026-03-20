Госэкспертиза не одобрила проект очистных сооружений в Прибрежном

Проект реконструкции очистных сооружений в микрорайоне Прибрежный не прошел государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 20 марта. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Асгард» из Кургана. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Указанный застройщик — ГП КО «Водоканал».

В октябре 2025 года глава администрации Елена Дятлова говорила, что «по информации „Водоканала“ положительное заключение экспертизы, а проектную и рабочую документацию они планируют получить уже в первом квартале 2026 года».


