Медики ДОБ смогли сохранить ребенку кисть, поврежденную взрывом снаряда

Фото пресс-службы областного правительства
В Калининграде специалисты Детской областной больницы провели две сложные операции с разницей в несколько суток 13-летнему мальчику, чтобы сохранить левую кисть после взрывной травмы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранение подросток получил во дворе частного дома, после того, как попытался болгаркой распилить предмет цилиндрической формы, оказавшийся снарядом и сдетонировавший прямо у него в руках. В медучреждение мальчик был доставлен в шоковом состоянии. Врачи констатировали у него перелом нижней трети левого предплечья со смещением, раны левой голени и лба, но самым опасным стало травмирование левой кисти. Взрыв спровоцировал в ней множественные переломы костей и сильнейшее кровотечение, риск потери части конечности был весьма высок.

Пострадавшего прооперировала команда специалистов: хирурги-травматологи Детской областной больницы Александр Гозун, Геннадий Петров, Артем Чабан, противошоковые мероприятия проводил врач-анестезиолог Виктор Берг. Вмешательство длилось полтора часа. Врачам удалось остановить кровотечение сосудов, предотвратить распространение инфекции, обеспечить установку и адаптацию костных обломком кисти относительно друг друга и кровоток в пострадавшей конечности. Благодаря профессионализму и слаженным действиям медиков кисть, которую им пришлось собирать буквально по частям, удалось сохранить. А через несколько суток, оценив зону некроза, которая благодаря вовремя обеспеченному кровотоку оказалась небольшой, мальчику провели вторую, восстановительную операцию. Во время нее с помощью пластики были устранены дефекты тканей и кости.

В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, рука спасена. Однако, по прогнозам врачей, восстанавливаться после такой тяжелой травмы подростку придется не менее шести месяцев, все это время он будет находиться под пристальным вниманием медиков.

