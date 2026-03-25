Калининградский школьник стал победителем олимпиады по информатике от «Яндекса»

Ученик 11-го класса православной гимназии Калининграда стал победителем масштабной олимпиады по информатике от Яндекса «Кубок Яндекс Образования». Школьник вошёл в число лидеров командного этапа, продемонстрировав отличные знания по ИИ-робототехнике. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Финал проходил в Москве с 21 по 22 марта 2026 года. Всего в олимпиаде приняли участие 200 тысяч старшеклассников со всей России. Во второй тур перешли 5 600 учеников. Финалистами стали 74 школьника из 39 регионов страны.

В первый день финала школьники решали задачи по программированию, информатике, логическому мышлению и обработке данных. После финалисты приняли участие в командном хакатоне по ИИ-робототехнике — программировали портативных роботов-доставщиков, оснащённых сенсорами, для решения задач по навигации. Школьники разработали алгоритм автономного управления для прохождения маршрута за минимальное время, самостоятельно создали датасет из данных с камеры робота и написали Python-скрипт, объединяющий компьютерное зрение и логику движения. Готовые проекты испытали на полигоне — жюри оценивало, насколько успешно робот-доставщик сможет распознать дорожную ситуацию и преодолеть маршрут.

Призёры и победители личного зачёта финального тура олимпиады получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Кроме того, они автоматически проходят в финал профиля «Промышленное программирование» олимпиады «Высшая проба», который пройдёт в 2026/27 учебном году. Победа в профиле даёт 100 баллов за ЕГЭ по информатике или право на зачисление без вступительных испытаний в ряд университетов.

