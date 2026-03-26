«Не ничье, а общее»: горвласти попросили жителей не воровать цветы в городе

Администрация Калининграда призвала жителей не выкапывать цветы с городских клумб. Поводом стало очередное повреждение зеленых насаждений, которое горвласти зафиксировали на видео в центре города и опубликовали в своем телеграм-канале.

«Причём выдирают зелёные насаждения обычно не какие-то малолетние вандалы, а люди вполне взрослые и образованные, но почему-то непонимающие, что „городское“ — это не ничьё, а общее!», — сообщили в пресс-службе администрации.

Запись была сделана накануне из окна здания комитета городского хозяйства. На этот раз подрядчик ограничился профилактической беседой с нарушителем.

В администрации убедительно просят калининградцев не оставаться равнодушными и реагировать на подобные случаи вандализма. «Сделайте замечание, как минимум. Это не у „мэрии“ украли саженцы, а лично у Вас, лично у каждого жителя!», — призвали власти.

Видео: администрация Калининграда

