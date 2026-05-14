Беспрозванных заявил, что Калининградская область «надёжно защищена»

Губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что Калининградская область «надёжно защищена» как с точки зрения внешней, так и внутренней безопасности. Об этом он сообщил во время ежегодного отчета 14 мая.

По словам главы региона, в области продолжается развитие и модернизация системы «Безопасный город», а в 2025 году впервые внедрили систему биометрического контроля

«Мы взяли лучшие практики, которые есть в стране, а именно опыт Москвы, и распространили его в Калининградской области», — сказал он.

По словам Беспрозванных, благодаря новой системе правоохранительные органы уже задержали более 60 человек, в том числе находившихся в федеральном розыске. «Эта система позволяет не пускать сюда преступников, особенно такого масштаба», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что власти намерены расширять покрытие объектов массового пребывания людей во всех муниципалитетах не только во время мероприятий, но в целом на постоянной основе.

Отдельно губернатор остановился на вопросах внешней безопасности. Он сообщил, что, внешнюю безопасность области обеспечивают Балтийский флот, 11-й армейский корпус и подразделение «Барс-39», которое занимается охраной критически важных объектов.

«Я здесь не могу открыто говорить о тех мерах, которые предпринимаются президентом, правительством. Поэтому просто скажу, что будьте уверены, Калининградская область защищена надёжно», — заявил Беспрозванных.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



