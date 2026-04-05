+17°C и дождь: погода в Калининградской области 5 апреля

Днём в воскресенье, 5 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 5 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +15°C, на востоке области +18°C. На всей территории области ожидается умеренный дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье безоблачно. Температура утром +5°C, днём +15°C, вечером +10°C. Влажность составит до 69%, давление — 760 мм.
Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём в Калининграде и области до +14...+16°С (местами до +17...+18°С), у побережья до +12...+15°С, облачность уплотнится. С 13:00–14:00 по области возможны локальные кратковременные дожди, после 15:00-16:00 повсеместные умеренные/сильные дожди ожидаются на побережье и западе области, а к востоку региона подойдут к 17:00-18:00. Местами не исключены слабые грозы. «Вечером похолодает до +6...+9°С, облачно с прояснениями (прояснения ожидаются к полуночи), в Калининграде и на западе дожди прекратятся к 18:00-19:00, на востоке региона к 20:00-21:00», — рассказывают метеолюбители.