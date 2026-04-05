+17°C и дождь: погода в Калининградской области 5 апреля

Днём в воскресенье, 5 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +17°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер юго-западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +15°C, на востоке области +18°C. На всей территории области ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье безоблачно. Температура утром +5°C, днём +15°C, вечером +10°C. Влажность составит до 69%, давление — 760 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.