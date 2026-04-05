МЧС: в Калининградской области 6 апреля ожидается усиление ветра до 27 м/с

В Калининградской области 6 апреля прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает МЧС региона.

«Начиная с 11:00 до 14:00 часов ожидается усиление юго — западного, западного ветра до 27 метров в секунду», — предупреждает ведомство.

Как отмечают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», 6 апреля регион окажется в тыловой части циклона «Рапунцель», где «из-за высокого барического градиента ожидается штормовое усиление ветра с порывами до ~20-24 м/с». Смена воздушной массы на северную вызовет похолодание до +4...+8°С и заряды смешанных осадков.
