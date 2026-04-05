СМИ: номинальная зарплата россиян с 2010 года выросла в 5 раз

Среднемесячная номинальная зарплата россиян с 2010 года выросла в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные.

В 2010 году средняя начисленная заработная плата в России составляла около 21 тыс. рублей в месяц. По данным Росстата, в 2025 году она достигла около 100 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом зарплаты выросли примерно втрое — тогда они составляли в среднем 34 тыс. рублей.

В течение года динамика остаётся схожей: как правило, зарплаты постепенно увеличиваются от месяца к месяцу, с небольшим спадом летом и в начале осени. Наибольший рост традиционно приходится на IV квартал, особенно на декабрь. Эксперты связывают это с сезонным фактором, в том числе досрочной выплатой зарплат перед новогодними праздниками и начислением годовых премий.

Как подчеркнула заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова, номинальные показатели не учитывают уровень инфляции.

«Пятикратный рост номинальной заработной платы — это, конечно, впечатляющая цифра, но она отражает лишь частично реальное положение вещей. Реальная покупательная способность выросла лишь на десятки процентов, а не в разы», — цитирует ТАСС Шамсутдинову.

Так, реально располагаемые доходы населения в 2024 году выросли на 8,2%, а по итогам 2025 года — на 7,4%.