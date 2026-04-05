СМИ: номинальная зарплата россиян с 2010 года выросла в 5 раз

Все новости по теме: Рынок труда
Среднемесячная номинальная зарплата россиян с 2010 года выросла в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные.

В 2010 году средняя начисленная заработная плата в России составляла около 21 тыс. рублей в месяц. По данным Росстата, в 2025 году она достигла около 100 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом зарплаты выросли примерно втрое — тогда они составляли в среднем 34 тыс. рублей.

В течение года динамика остаётся схожей: как правило, зарплаты постепенно увеличиваются от месяца к месяцу, с небольшим спадом летом и в начале осени. Наибольший рост традиционно приходится на IV квартал, особенно на декабрь. Эксперты связывают это с сезонным фактором, в том числе досрочной выплатой зарплат перед новогодними праздниками и начислением годовых премий.

Как подчеркнула заведующая кафедрой национальной и мировой экономики Института социально-экономических наук РГГУ Марина Шамсутдинова, номинальные показатели не учитывают уровень инфляции.

«Пятикратный рост номинальной заработной платы — это, конечно, впечатляющая цифра, но она отражает лишь частично реальное положение вещей. Реальная покупательная способность выросла лишь на десятки процентов, а не в разы», — цитирует ТАСС Шамсутдинову.

Так, реально располагаемые доходы населения в 2024 году выросли на 8,2%, а по итогам 2025 года — на 7,4%.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

