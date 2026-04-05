В Калининграде столкнулись автомобиль и автобус, пострадал пассажир

В Калининграде утром 5 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.



По предварительным данным, около 10:30 в районе дома № 113 на улице Горького столкнулись автомобиль «Рено» и автобус. В результате удара в салоне общественного транспорта упал пассажир. Пострадавший получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.