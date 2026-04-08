В Калининграде на площади Победы пройдет «Пасхальный праздник»

Калининградцев приглашают на «Пасхальный праздник» (0+), который пройдет в воскресенье, 12 апреля, на площади Победы. Как сообщает Фестивальная дирекция, он объединит традиции и семейный отдых.

В 10:00 в Кафедральном соборе Христа Спасителя пройдет праздничная служба. На 12:00 на площади запланирована праздничная программа. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по созданию объемной картины, росписи пасхальных фигурок и рисунку песком. Кроме того, у собора будут работать интерактивные уличные зоны с традиционными пасхальными играми.

«Приходите всей семьёй! Пасха — это повод собраться всем вместе, вспомнить традиции и подарить друг другу тёплый воскресный день», — следует из анонса. Вход свободный.

