Прокуратура: за один день мошенники выманили у двух жителей области более 4 млн

Всего за один день — 9 апреля — два жителя Калининградской области под влиянием обмана лишились 4 349 600 рублей, перечислив их на счета мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Пенсионер из Светлогорска поверил лже-сотрудникам Госуслуг, Росфинмониторинга, ФСБ, обвинившим его в финансировании вооруженных сил иностранного государства, и перевел аферистам 2 816 000 рублей.

Специалист госучреждения из Калининграда тоже стал жертвой схемы обмана, связанной с обвинениями в финансировании ВСУ. В результате потерпевший лишился 1 533 600 рублей.

По данным фактам прокуратурой признано законным возбуждение уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).