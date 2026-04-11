В Кремле сообщили, что знают о решении Киева поддержать пасхальное перемирие

Власти РФ проинформированы о готовности Украины поддержать пасхальное перемирие, ранее объявленное президентом Владимиром Путиным. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта информация [о пасхальном перемирии] уже разошлась. Мы также видели заявление Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру, — сказал Песков. — <...> Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа».

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что перемирие носит «исключительно гуманитарный характер», а Россия по-прежнему стремится не к перемирию, а к прочному и устойчивому миру.

Напомним, по решению президента Россия прекращает все боевые действия на время пасхального перемирия. Оно будет действовать с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.