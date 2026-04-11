В Кремле сообщили, что знают о решении Киева поддержать пасхальное перемирие

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине
Власти РФ проинформированы о готовности Украины поддержать пасхальное перемирие, ранее объявленное президентом Владимиром Путиным. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Эта информация [о пасхальном перемирии] уже разошлась. Мы также видели заявление Зеленского о том, что украинская сторона последует этому примеру, — сказал Песков. — <...> Светлый праздник Пасхи — это святой праздник для нашей страны, также и для Украины, для украинцев, для украинского народа».

В то же время представитель Кремля подчеркнул, что перемирие носит «исключительно гуманитарный характер», а Россия по-прежнему стремится не к перемирию, а к прочному и устойчивому миру.

Напомним, по решению президента Россия прекращает все боевые действия на время пасхального перемирия. Оно будет действовать с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

