Ученик 23-го лицея стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по физике

Артем Еремин (слева). Фото предоставлено пресс-службой компаниий «СИБУР»
Школьник из Калининграда стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по физике. Об этом сообщила пресс-служба компании «СИБУР» — партнера олимпиады.

Финал олимпиады прошел с 5 по 11 апреля в Новом Уренгое и объединил 500 лучших старшеклассников из 68 регионов России. Участники прошли два тура: практический, где продемонстрировали навыки работы с оборудованием, и теоретический — на способность к комплексному анализу и решению сложных задач. Абсолютным победителем олимпиады среди одиннадцатых классов стал ученик лицея № 23 из Калининграда Артем Еремин. Также Артем стал победителем теоретического и экспериментального туров, собрав таким образом все три возможных награды.

Победителями олимпиады среди 9 и 10 классов стали: Семен Колесников, Москва (9-й класс) и Дмитрий Стрельников, Екатеринбург (10-й класс). Диплом победителя дает школьникам право поступления в ведущие российские вузы по профильной специальности без вступительных испытаний.

Самое читаемое:

