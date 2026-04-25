«Локомотив» вышел в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу

Игроки команды «Локомотив-1» Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Ярославле. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.



В полуфинале «Локомотив-1» победил «Локомотив-3» (Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова) с общим счётом 2:1. Теперь третьей калининградской команде предстоит сразиться за бронзу с московским «Динамо-2».



Финал состоится в воскресенье, 26 апреля. Соперником «железнодорожниц» станет «Динамо-1» (0+).

