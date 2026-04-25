В Калининграде на ул. Клары Цеткин сбили несовершеннолетнего пешехода, выехав на тротуар

Фото: пресс-служба областной Госавтоинспекции
Все новости по теме: ДТП

В Калининграде вечером 24 апреля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:00 в районе дома № 42 по улице Клары Цеткин 55-летняя женщина за рулем автомобиля «Пежо 107» двигалась по улице Герцена. При повороте направо на улицу Клары Цеткин на нерегулируемом перекрестке водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на тротуар и совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. С травмами его госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

