В Калининграде на ул. Клары Цеткин сбили несовершеннолетнего пешехода, выехав на тротуар

В Калининграде вечером 24 апреля произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 19:00 в районе дома № 42 по улице Клары Цеткин 55-летняя женщина за рулем автомобиля «Пежо 107» двигалась по улице Герцена. При повороте направо на улицу Клары Цеткин на нерегулируемом перекрестке водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на тротуар и совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик. С травмами его госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка.