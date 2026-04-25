В Калининграде 1200 человек прошли «ночную диспансеризацию» за полгода

В Калининградской области за последние полгода около 1200 человек приняли участие в акции «Ночь диспансеризации». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Очередное профилактическое мероприятие прошло 24 апреля в поликлинике городской больницы № 3 на улице Адмирала Егорова. В нерабочее время обследование смогли пройти 182 человека, независимо от прикрепления к медучреждению.

В рамках акции пациенты в течение полутора-двух часов могли пройти базовый чек-ап: сдать анализы, измерить внутриглазное давление, сделать ЭКГ и флюорографию, пройти онкоскрининги, а также получить консультации терапевта и гинеколога. По итогам обследования участникам определяли группу здоровья и при необходимости направляли на дополнительные исследования.

Как отметил руководитель городской поликлиники № 3 Игорь Банников, медучреждение проводит такую акцию уже во второй раз и заранее подготовилось к большому числу посетителей.

«В итоге в ходе акции смогли оперативно усилиться с двух работающих аппаратов ЭКГ до четырёх согласно нарастанию потребности пациентов в этом исследовании», — сообщил он.

По словам министра здравоохранения региона Сергея Дмитриева, формат оказался востребованным у жителей. «Мы увидели, что ночная диспансеризация пользуется популярностью у населения, учли полученный опыт и продолжили, каждый раз совершенствуя подход», — подчеркнул он.

В министерстве добавили, что акция направлена на раннее выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Профилактические осмотры и диспансеризация в регионе остаются бесплатными и доступны во всех поликлиниках области.