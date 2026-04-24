В ФКР показали, как выглядят дома на ул. Ковальчук и пр. Победы после «преображения»

Фонд капитального ремонта Калининградской области показал результаты «преображения» советских типовых пятиэтажек на ул. Елены Ковальчук и проспекте Победы. Фотографии разместили в соцсетях ФКР.

«Те самые здания на улице Елены Ковальчук, 3-9 и проспекте Победы, 2-6 <...> теперь выглядят совершенно иначе. Новые фасады и крыши, современные материалы, продуманные детали и, конечно, сотни часов работы. Теперь жильцов радуют новые балконы, красивые входные группы, а каждый подъезд стал по-своему уникальным. Вечером здесь загорается архитектурно-художественная подсветка», — отметили в фонде.

Как уточняется, в подъездах применили двухцветный оконный профиль. Внутренняя рама в мягком зелёном оттенке и сером цвете сочетается с внешней рамой в графите.

Фото: Фонд капремонта Калининградской области

В мае 2024 года пресс-служба ФКР опубликовала слайды, на которых изображался будущий облик указанных домов. Как сообщал архитектор Артур Сарниц, новый облик зданий был получен по историческим референсам. Планировалось возвести фронтоны и поменять кровлю. Позже в фонде отказались от надстройки псевдоисторических фронтонов и высоких крыш в связи с предполагаемым увеличением нагрузки на несущие элементы зданий.