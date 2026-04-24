В ФКР показали, как выглядят дома на ул. Ковальчук и пр. Победы после «преображения»

Фото: Фонд капремонта Калининградской области
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Фонд капитального ремонта Калининградской области показал результаты «преображения» советских типовых пятиэтажек на ул. Елены Ковальчук и проспекте Победы. Фотографии разместили в соцсетях ФКР.

«Те самые здания на улице Елены Ковальчук, 3-9 и проспекте Победы, 2-6 <...> теперь выглядят совершенно иначе. Новые фасады и крыши, современные материалы, продуманные детали и, конечно, сотни часов работы. Теперь жильцов радуют новые балконы, красивые входные группы, а каждый подъезд стал по-своему уникальным. Вечером здесь загорается архитектурно-художественная подсветка», — отметили в фонде.

Как уточняется, в подъездах применили двухцветный оконный профиль. Внутренняя рама в мягком зелёном оттенке и сером цвете сочетается с внешней рамой в графите.

В мае 2024 года пресс-служба ФКР опубликовала слайды, на которых изображался будущий облик указанных домов. Как сообщал архитектор Артур Сарниц, новый облик зданий был получен по историческим референсам. Планировалось возвести фронтоны и поменять кровлю. Позже в фонде отказались от надстройки псевдоисторических фронтонов и высоких крыш в связи с предполагаемым увеличением нагрузки на несущие элементы зданий.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

