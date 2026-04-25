​​Сергей Яцков: «ФОК в Славске получает согласование Роспотребнадзора»

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Славске, торжественно открытый в конце марта с участием губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, пока не работает в полном объеме — в учреждении еще не завершены процедуры лицензирования и согласования с Роспотребнадзором. Об этом заявил глава администрации муниципалитета Сергей Яцков во время прямого эфира Центра управления регионом.

Ранее местные жители сообщили «Новому Калининграду», что ФОК сейчас работает далеко не в полную силу — в тестовом режиме. Там проводятся лишь отдельные мероприятия. По их словам, дети из местной спортивной школы продолжают заниматься в старом немецком здании на ул. Учительской.

«Новый Калининград отправил в администрацию Славка запрос с просьбой прояснить ситуацию, но ответа пока не получил. Зато глава муниципалитета Сергей Яцков во время прямого эфира Центра управления регионов затронул эту тему, отвечая на вопрос одной из местных жительниц.

«ФОК уже у нас начал работать, — заверил он. — Единственное, что у нас пока детки там не занимаются, мы получаем лицензию и согласование Роспотребнадзора. Но это буквально будет на следующей неделе. А так — все тренировки, даже танцы, у нас там есть. Там проходил региональный этап Чемпионата по баскетболу. ФОК работает, набирает свою мощность. Еще мы не вышли на какой-то показатель, но он уже начал работать. Народ потихоньку-то подтягивается».

Напомним, что торжественное открытие Физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Спортивной состоялось в Славске 26 марта, на церемении открытия присутствовал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Новый ФОК включает универсальный игровой зал, тренажерный зал, помещения для единоборств и хореографии, а также административно-бытовые и медицинские помещения. Комплекс передан в оперативное управление спортивной школе Славского муниципального округа.

Отметим, ФОК построен международной компанией «Адорабелла». Разрешение на строительство было выдано в конце сентября 2023 года. Изначально планировалось возвести объект до 18 января 2025-го. МК ООО «Адорабелла» получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в конце июня 2025 года. Стоимость объекта составила более 333 млн руб., еще около 13,6 млн руб. пришлось на оборудование.

Международная компания «Адорабелла» является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде, ранее она была зарегистрирована в Швейцарии. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является кипрская Dubhe Holdings Ltd. Как сообщал «Интерфакс», Adorabella и Chlodwig владеют 43,66% акций российского химического холдинга «ФосАгро».

МК ООО «Адорабелла» также занималась строительством физкультурно-оздоровительных комплексов в Мамоново, Немане, Багратионовске, Озёрске, Светлом и Калининграде.