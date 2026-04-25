Калининградский драмтеатр объявил о переносе премьеры

Калининградский областной драматический театр перенес премьеру спектакля «Саша, привет!», которая была запланирована на 25 и 26 апреля. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По решению руководства театра постановку покажут уже в следующем театральном сезоне. Вместо заявленных премьер в эти даты зрителям представят спектакль «Собачье сердце». При этом ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Как отметил директор — художественный руководитель театра Александр Федоренко, работа над постановкой продолжится. «Мы обязательно сообщим о датах премьеры при открытии продаж на новый сезон», — сообщил он.

Зрителям также напомнили, что при необходимости можно оформить возврат билетов по месту покупки в течение семи рабочих дней. В театре извинились за доставленные неудобства.

Ранее на сайте драмтеатра сообщалось, что премьера спектакля «Саша, привет!» по роману писателя Дмитрия Данилова должна была пройти в конце апреля. Планировалось, что автор лично приедет в Калининград, чтобы встретиться со зрителями перед показами.