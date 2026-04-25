В Янтарном уточнили границы археологического объекта «Пальмникен»

Фото: скриншот приложения к приказу
Власти Калининградской области внесли изменения в приказ о выявленном объекте археологического наследия «Участок культурного слоя поселения Пальмникен» (XVII — XIX в.н.э.) в Янтарном — уточнены его границы и режим использования территории. Соответствующий приказ подписан Службой государственной охраны объектов культурного наследия региона 20 апреля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ корректирует ранее утвержденные параметры участка на улице Советской в районе дома № 72 (кадастровый номер 39:22:010007:1195), который был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в декабре 2024 года.

В новой редакции приложения к приказу утверждены графическое описание границ территории, координаты характерных точек, а также особый режим использования участка. Он предусматривает возможность проведения строительных, земляных и иных работ только при условии обеспечения сохранности археологического объекта. Кроме того, допускается проведение археологических исследований и должен быть обеспечен доступ граждан к объекту.

Приказ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, в марте 2025 года на этом участке рядом с гостиницей «Беккер» было выдано разрешение на строительство кафе. Тогда же отмечалось, что площадь земельного участка составляет 485 кв. метров. Разрешение выдано физическому лицу, данные которого не раскрываются, 13 марта и действовали в течение одного года. Характеристики объекта в документации не приводятся.

