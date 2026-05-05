«Атлантису» разрешили построить зерноперерабатывающий комплекс в Багратионовском районе

Областные власти выдали разрешение на зерноперерабатывающий комплекс по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственных культур в Багратионовском районе. Разрешение получило ООО «Атлантис хлеб» 17 апреля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Зерноперерабатывающий комплекс построят на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057, в 2,3 км от пос. Победа. Он предназначен для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Его уточненная площадь составляет 300 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 1,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 17 октября 2029 года.

ООО «Атлантис хлеб» зарегистрировано в пос. Совхозное Багратионовского округа. Учредителем и генеральным директором выступает Бхагат Кешав. Основной вид деятельности компании — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

В середине апреля проект зерноперерабатывающего комплекса прошел экспертизу. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза».