Экспертиза одобрила проект зерноперерабатывающего комплекса в Багратионовском районе

Проект строительства зерноперерабатывающего комплекса по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственных культур в Багратионовском районе прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 14 апреля. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Альянсстройпроект». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза».

Строительством займется ООО «Атлантис хлеб», зарегистрированное в пос. Совхозное Багратионовского округа. Учредителем и генеральным директором выступает Бхагат Кешав. Основной вид деятельности компании — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Зерноперерабатывающий комплекс построят на участке с кадастровым номером 39:01:000000:1057, в 2,3 км от пос. Победа. Он предназначен для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Его уточненная площадь составляет 300 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 1,3 млн руб.