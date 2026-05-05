Мэрия ищет подрядчика для благоустройства сквера на ул. Фрунзе

На благоустройство сквера на ул. Фрунзе между домами № 44 А и 50 направляют 19,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 13 мая, итоги подведут 15 мая. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней после заключения контракта.

В рамках благоустройства планируется установка малых архитектурных форм, устройство покрытий, а также озеленение территории. В случае повреждения или гибели растений подрядчик будет обязан заменить их за свой счёт. Как сообщает администрация в своём телеграм-канале, необходимо поставить 10 скамеек с урнами вдоль обновлённой тропинки, подключить 22 фонаря, а также обеспечить качели декоративной подсветкой.

«Деревья никакие не трогаем. Напротив, дополнительно высаживаем 7 сакур (вишня мелкопильчатая „Канзан“) и 120 метров живой изгороди, в которую со временем превратятся 363 пузыреплодника калинолистных», — говорится в сообщении.