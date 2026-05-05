В Гурьевском районе переводят земельный участок под станцию перегрузки отходов

Правительство Калининградской области намерено перевести под создание станции перегрузки отходов земельный участок с кадастровым номером 39:03:070907:46, площадью 63 700 кв. м, расположенный в границах бывшего ТОО «Восход» около пос. Ярославское Гурьевского округа. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

Участок предполагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения. Как говорится в пояснительной записке, основанием для подготовки законопроекта «является согласование губернатором Калининградской области ходатайства общества с ограниченной ответственностью «БК-Калининград». Цель перевода земельного участка — строительство станции перегрузки вблизи поселка Ярославское.

«Размещение станции перегрузки вблизи поселка Ярославское предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления в Калининградской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 17 декабря 2025 года № 646», — говорится в пояснительной записке.

Земельный участок, предполагаемый под станцию перегрузки, находится в 900 метрах от автодороги Гурьевск — Полесск, в непосредственной близости к автодороге, ведущей в Ярославское. На станции планируется перегрузка твердых коммунальных отходов, собранных в Гурьевском и Полесском округах и дальнейшее их транспортирование на мусоросортировочный комплекс в поселок Жаворонково.

«Расстояние от станции перегрузки до МСК составляет 128 км. Эксплуатация перспективного объекта в силу своего рационального территориального расположения относительно МСК позволит достичь экономии затрат на транспортирование ТКО, образующихся на территории Полесского и Гурьевского муниципальных округов, в объеме до 55 млн. руб. в год, не допустив таким образом роста тарифной нагрузки для населения», — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что учредителем «БК-Калининград» является Ангелина Дудина, гендиректором — Алексей Куцов.