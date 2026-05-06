Подвал станции переливания крови планируют переоборудовать под убежище

Станция переливания крови Калининградской области готовится к поиску подрядчика для оказания услуг по техническому обследованию подвального помещения с целью переоборудования и последующего использования под защитное сооружение гражданской обороны. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На обследование готовы потратить до 450 тысяч рублей. Работы необходимо провести по адресу: ул. Чкалова, дом 29. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее был опубликован анонс закупки на аналогичные услуги для БСМП.