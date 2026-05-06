В Пионерском на лодочной станции появился мурал в честь Алексея Леонова

В Пионерском на лодочной станции появился мурал в честь Алексея Леонова
Фото: пресс-служба администрации Пионерского округа
Все новости по теме: Муниципалитеты

В Пионерском завершили создание мурала, посвященного космонавту Алексею Леонову. Художественное оформление появилось на здании лодочной станции в районе порта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Тематика мурала выбрана не случайно. Алексей Архипович был идейным вдохновителем детской парусной регаты, которая проводится на побережье Пионерского более 10 лет. Он в течение нескольких лет лично присутствовал на этом спортивном водном состязании», — передает пресс-служба.

В администрации отметили, что открытие мурала планируют приурочить к 92-й годовщине со дня рождения Леонова, которую отметят 30 мая 2026 года. Проект реализован в рамках празднования 80-летия Калининградской области и города Пионерского.

Ранее власти округа сообщали о планах разместить мурал на здании лодочной станции. Как заявлял глава администрации Леонид Шибаев в ноябре 2025 года, концепция изображения находилась на стадии обсуждения, а жителям предлагали принять участие в ее разработке.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter