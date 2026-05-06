В Пионерском на лодочной станции появился мурал в честь Алексея Леонова

В Пионерском завершили создание мурала, посвященного космонавту Алексею Леонову. Художественное оформление появилось на здании лодочной станции в районе порта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Тематика мурала выбрана не случайно. Алексей Архипович был идейным вдохновителем детской парусной регаты, которая проводится на побережье Пионерского более 10 лет. Он в течение нескольких лет лично присутствовал на этом спортивном водном состязании», — передает пресс-служба.

В администрации отметили, что открытие мурала планируют приурочить к 92-й годовщине со дня рождения Леонова, которую отметят 30 мая 2026 года. Проект реализован в рамках празднования 80-летия Калининградской области и города Пионерского.

Ранее власти округа сообщали о планах разместить мурал на здании лодочной станции. Как заявлял глава администрации Леонид Шибаев в ноябре 2025 года, концепция изображения находилась на стадии обсуждения, а жителям предлагали принять участие в ее разработке.