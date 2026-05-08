Калининградскую область в 2025 году посетили 160 тысяч иностранцев

В Калининградской области в прошедшем году побывали 160 тысяч иностранных граждан. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства.

«В 2025 году Калининградскую область посетили порядка 2,5 миллиона туристов. Если говорить про иностранных туристов, то несмотря на те ограничения, которые установили сегодня отношению к нам соседи, за прошлый год регион посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан», — сказал губернатор на встрече с участниками медиашколы для иностранных блогеров.

По его словам, власти пытаются перенаправить туристические потоки вглубь региона, в том числе на восток. Ранее на оперативном совещании областного правительства он также высказал мнение, что туристические потоки в Калининградской области необходимо распределять между приморскими городами и восточными муниципалитетами.

«Нужно вести распределение потоков туристических не только на приморские муниципалитеты, но и на восток. Туристы повезут деньги непосредственно в эти муниципалитеты. Обязательно это нужно делать, уже где-то, может быть, с самолёта, с поезда информацию доводить до гостей, какие у нас именно на востоке объекты», — предложил тогда глава региона.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



