Зрители бесплатного цифрового ТВ смогут увидеть парад в Калининграде только в записи

Жители Калининградской области, которые смотрят телевизор, используя цифровые приставки для просмотра бесплатных телеканалов первого и второго мультиплексов, смогут увидеть калининградский парад только в записи. В прямом эфире он транслироваться не будет, сообщили «Новому Калининграду» в НТРК «Каскад».

Телезрители смогут увидеть парад вечером 9 мая в записи на «девятой кнопке» первого мультиплекса, где ведется вещание канала ОТР («Общественного телевидение России»). «Время включения „Каскада“ на ОТР — 18 часов. Будет транслироваться запись парада на площади Победы в Калининграде», — сообщили в телекомпании. На каналах мультиплексов утром 9 мая зрители смогут увидеть только прямую трансляцию парада из Москвы.

Ранее пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова в своем телеграм-канале сообщила, где можно будет увидеть калининградский парад в прямом эфире. Транслироваться он будет на сайтах, в соцсетях и по кабельному телевидению. Подробнее читайте по ссылке.

Переход на цифровое телевидение в России проводился в 2009-2018 годах. В Калининградской области аналоговое телевещание было отключено в 2019 году. Региональные «вставки» телезрители могут видеть несколько раз в день на телеканале «Россия-1» (вещание ведет ГТРК «Калининград») и ОТР (вещание ведет «НТРК „Каскад“»).

