СМИ: более 40% песен требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

Все новости по теме: Культура
СМИ: более 40% песен требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

41% музыкальных треков нуждается в переработке для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.

Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров в каталогах музыкальных сервисов, которые были выпущены до 1 марта текущего года, то есть до вступления запрета в силу. Около 67% отобранных для исследования композиций относятся к хип-хопу, ещё 33% — к поп-музыке и року.

Наиболее высокая доля треков, требующих переработки для устранения правовых рисков, зафиксирована в жанре хип-хопа. В среднем она составляет 50%, а в отдельных каталогах достигает 80%. В каталогах поп-музыки доля таких песен находится в диапазоне от 7% до 18%.

Среди риск-фрагментов в песнях лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков — 31,5% от их общего количества. На второй позиции — лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%). Третью строчку занимают названия веществ и связанный с ними сленг (28,6%).

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter