СМИ: более 40% песен требуют правок из-за закона о запрете пропаганды наркотиков

41% музыкальных треков нуждается в переработке для соблюдения закона о запрете пропаганды наркотиков. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование юридической фирмы Sample Legal.

Эксперты проанализировали более 840 песен разных жанров в каталогах музыкальных сервисов, которые были выпущены до 1 марта текущего года, то есть до вступления запрета в силу. Около 67% отобранных для исследования композиций относятся к хип-хопу, ещё 33% — к поп-музыке и року.

Наиболее высокая доля треков, требующих переработки для устранения правовых рисков, зафиксирована в жанре хип-хопа. В среднем она составляет 50%, а в отдельных каталогах достигает 80%. В каталогах поп-музыки доля таких песен находится в диапазоне от 7% до 18%.

Среди риск-фрагментов в песнях лидируют указания на допустимость, привлекательность или необходимость употребления наркотиков — 31,5% от их общего количества. На второй позиции — лексика, обозначающая способы употребления и приобретения (29,2%). Третью строчку занимают названия веществ и связанный с ними сленг (28,6%).

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», предусматривающие административную и уголовную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.