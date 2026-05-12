За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 24 млн рублей

Все новости по теме: Криминал
За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 24 млн рублей

За минувшую неделю жертвами мошенников в Калининградской области стали 13 человек. Общий ущерб превысил 24 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Наиболее крупную сумму потеряла пенсионерка из Калининграда. По данным ведомства, женщина перевела мошенникам более 5,7 млн рублей после звонка о необходимости сохранить деньги на «безопасном счете».

По аналогичной схеме директор строительной организации из областного центра лишился 3 млн рублей. Еще трое пенсионеров из Калининграда поверили в обвинения в финансировании вооруженных сил иностранного государства и перевели злоумышленникам 2,7 млн, 2,4 млн и 1,9 млн рублей.

Студент из Калининграда под предлогом защиты сбережений перевел мошенникам более 1,5 млн рублей. Пенсионерка из Светлогорска, как уточнили в прокуратуре, передала курьеру 790 тыс. рублей после того, как злоумышленники убедили ее принять участие в якобы проводимой спецоперации по разоблачению террористов.

Кроме того, санитарка из Светлого и жительница Калининграда перевели 190 тыс. и 177 тыс. рублей псевдоэкспертам по криптоинвестициям. Военнослужащий из областного центра потерял более 2,8 млн рублей при попытке приобрести автомобиль через интернет.

В прокуратуре призвали жителей региона сохранять бдительность.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter