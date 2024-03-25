Пуриму не удалось обжаловать отказ в пересмотре дела по акциям торгового порта

Бизнесмену Дмитрию Пуриму и компании «Коксохимтранс» не удалось обжаловать отказ в пересмотре дела об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Заседание 13-го арбитражного апелляционного суда прошло в понедельник, 25 марта. Как указано в судебной картотеке, жалобы участников сделок по продаже ценных бумаг оставили без удовлетворения.



Дмитрий Пурим и «Коксохимтранс» требовали пересмотреть акт первой инстанции, основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника. До этого они и гражданка Марина Дубинина, которая также участвовала в сделках, обращались в Верховный суд. ВС РФ отказал в передаче жалоб на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

В мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение об изъятии ценных бумаг в силе.

Ранее стало известно, что адвокаты депутата Андрея Колесника обжаловали решение об изъятии у его семьи контрольного пакета акций порта. С Колесника и его супруги также был взыскан незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Сейчас основным акционером Калининградского морского торгового порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Как писали в середине марта «Ведомости», государство рассматривает его приватизацию. В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. На сегодняшний день он также остается директором управляющей компании Калининградского рыбного порта.