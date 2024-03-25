Пуриму не удалось обжаловать отказ в пересмотре дела по акциям торгового порта

Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Бизнесмену Дмитрию Пуриму и компании «Коксохимтранс» не удалось обжаловать отказ в пересмотре дела об изъятии 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Заседание 13-го арбитражного апелляционного суда прошло в понедельник, 25 марта. Как указано в судебной картотеке, жалобы участников сделок по продаже ценных бумаг оставили без удовлетворения.

Дмитрий Пурим и «Коксохимтранс» требовали пересмотреть акт первой инстанции, основываясь на установленных фактах по делу депутата Госдумы Андрея Колесника. До этого они и гражданка Марина Дубинина, которая также участвовала в сделках, обращались в Верховный суд. ВС РФ отказал в передаче жалоб на рассмотрение коллегии по экономическим спорам.

В мае первая инстанция удовлетворила иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над Калининградским морским торговым портом, указав, что сделки не согласовали с Правительством РФ. Предприятие сочли организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение об изъятии ценных бумаг в силе.

Ранее стало известно, что адвокаты депутата Андрея Колесника обжаловали решение об изъятии у его семьи контрольного пакета акций порта. С Колесника и его супруги также был взыскан незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Сейчас основным акционером Калининградского морского торгового порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Как писали в середине марта «Ведомости», государство рассматривает его приватизацию. В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. На сегодняшний день он также остается директором управляющей компании Калининградского рыбного порта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter