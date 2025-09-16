Срок внесения бюджета на рассмотрение Заксобрания хотят сместить на 1 ноября

Проект бюджета Калининградской области предлагается внести в Заксобрание не 15 октября, как определено региональным законодательством, а 1 ноября 2025 года. Соответствующие поправки в закон «О бюджетном процессе» инициировала группа депутатов во главе со спикером Заксобрания Андреем Кропоткиным.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в июне 2025 года вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс РФ, которыми срок внесения проекта федерального бюджета в Госдуму переносится с 15 сентября на 1 октября. «В связи с тем, что параметры федерального бюджета учитываются при подготовке областного бюджета, законопроектом предполагается внесение изменений в закон „О бюджетном процессе“», — отмечается в записке.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании профильного бюджетного комитета Заксобрания 17 сентября, а затем на заседании Заксобрания 25 сентября.



