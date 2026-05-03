Аэропорт Калининграда предупреждает о задержках рейсов 3 мая

Аэропорт Калининграда утром 3 мая предупреждает об изменениях в расписании. Как сообщает телеграм-канал Храброво, причина — ввод временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области.

«В расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло на 8.30 3 мая, 15 рейсов задерживалось на прилет, 16 на вылет.

При подготовке к вылету рекомендуется:

— следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за объявлениями в терминале;

— обращаться в колл-центр аэропорта по телефону +7(4012)550-550

— дополнительно уточнять информацию у авиакомпаний и использовать личный кабинет/разделы управления бронированием на их официальных сайтах.

В Храброво напомнили, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.






